Αποτελέσματα εκλογών της ΕΛΜΕ Βοιωτίας για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ- Ποιοι εκλέγονται

Από exeisminima -
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Ψήφισαν: 495    Έγκυρα: 480      Άκυρα: 3      Λευκά: 12

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ Σύνεδροι
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών – το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ 59 12,29%
ΔΑΚΕ – Συνεργαζόμενοι Βοιωτίας 103 21,46% 1
ΕΝΩΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ

 150 31,25% 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 71 14,79% 1
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22 4,58%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 75 15,63% 1

 

Εκλέγονται Σύνεδροι

 

ΕΝΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ (2): Δαμιανίδης Χ., Θειακούλης Π.

ΔΑΚΕ – Συνεργαζόμενοι Βοιωτίας (1): Κούτσικος Λ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (1): Πάγκαλος Ι.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (1): Αλεξίου Χ.

 – Ο – ΠΡΟΕΔΡΟΣ   – Η – ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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