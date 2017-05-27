Αποτελέσματα εκλογών της ΕΛΜΕ Βοιωτίας για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ- Ποιοι εκλέγονται

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Ψήφισαν: 495 Έγκυρα: 480 Άκυρα: 3 Λευκά: 12
|ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΜΕ
|ΠΟΣΟΣΤΟ
|Σύνεδροι
|Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών – το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
|59
|12,29%
|—
|ΔΑΚΕ – Συνεργαζόμενοι Βοιωτίας
|103
|21,46%
|1
|ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ
|150
|31,25%
|2
|ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|71
|14,79%
|1
|ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|22
|4,58%
|—
|ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
|75
|15,63%
|1
Εκλέγονται Σύνεδροι
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (2): Δαμιανίδης Χ., Θειακούλης Π.
ΔΑΚΕ – Συνεργαζόμενοι Βοιωτίας (1): Κούτσικος Λ.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (1): Πάγκαλος Ι.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (1): Αλεξίου Χ.
|– Ο – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
|– Η – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ