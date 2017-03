Θέσεις εργασίας της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για τη δομή φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα. Διερμηνείς, Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγός, Καθηγητή Αγγλικών

Θέσεις εργασίας της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για τη δομή φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα. Ζητούνται Διερμηνείς, Παιδαγωγοί, μια Νηπιαγωγός, και ένας Καθηγητής Αγγλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU INTER)*

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2016-2017 «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» σε νήπια και παιδιά προσφύγων της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Θήβα, προκηρύσσει θέσεις Διερμηνέων Φαρσί και Αραβικών με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8 Μαρτίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Κατσιάρας 2130184441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

*Η Πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης του προγράμματος εκπαίδευσης

—————————————————————————————————–

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2016-2017 «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» σε νήπια και παιδιά προσφύγων της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Θήβα, προκηρύσσει θέσεις Παιδαγωγών ΠΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8 Μαρτίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Κατσιάρας 2130184441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

—————————————————————————————————–

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU NUR)*

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2016-2017 «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» σε νήπια και παιδιά προσφύγων της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Θήβα, προκηρύσσει θέση Νηπιαγωγού ΠΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8 Μαρτίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Κατσιάρας 2130184441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

—————————————————————————————————–

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (THIVAEDU ENG)*

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης κατά την σχολική χρονιά 2016-2017 «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» σε νήπια και παιδιά προσφύγων της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Θήβα, προκηρύσσει θέση καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8 Μαρτίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Κατσιάρας 2130184441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

Σχόλια από Facebook

Σχόλια