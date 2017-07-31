Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων Μεγάλης Παναγίας Θηβών

Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά και αγαλλίαση, σας προσκαλούμε στις ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του φετινού ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ με τις παρακάτω λατρευτικές
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 7π.μ. ΕΟΡΤΙΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ & ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.
ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.
ΕΝΑΡΞΗ:
ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (1η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΠΑΝΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ).
•ΩΡΑ 6:30μ.μ. ΥΠΟΔΟΧΗ
ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ και
στην συνέχεια η
Α ́Παράκληση στην Υπεραγία
Θεοτόκο.
•ΩΡΑ 8:30μ.μ. ΕΝΑΡΞΗ
ΙΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΜΕ
ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΙΣΕΜΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟ
π.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ(ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ& ΜΠΙΝΙΑΡΗ).
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 7:30μ.μ. ΜΕΓΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 7:00π.μ. ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ &
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 8μ.μ.
ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 8μ.μ.
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 7:15μ.μ. ΜΕΓΑΣ
ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ.