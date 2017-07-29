Τα ονόματα των νέων διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων της Βοιωτίας

«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας».
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη :……
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τοποθετούμε, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, με τριετή θητεία μέχρι 31-7-2020, ως
εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
2 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 3ο Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ04.02 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
5 ΓΚΙΖΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 4ο Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
6 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ
7 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΟΥ ΓΑΡΕΦΩ ΠΕ05 4ο Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
8 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
11 ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.08 ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
12 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 2ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΘΗΒΑΣ
14 ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ17.02 ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
15 ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Γ/ΣΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ
16 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.02 ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
17 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ17.02 Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
18 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
19 ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
20 ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ12.04 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
21 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 1ο Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
22 ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ02 ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
23 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 5ο Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ01 Γ/ΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
25 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
26 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 1ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
27 ΙΣΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ04.01 ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ
28 ΝΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Γ/ΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
29 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.02 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
30 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.06 Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
31 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
32 ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
33 ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ02 2ο Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
34 ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 1ο Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ19 3ο Γ/ΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
36 ΚΙΟΥΣΗ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ ΠΕ19 Γ/ΣΙΟ ΒΑΓΙΩΝ
37 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
38 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Γ/ΣΙΟ -Λ.Τ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
39 ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΛΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 Γ/ΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
40 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.02 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΕ02 ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
42 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ04.01 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ
43 ΚΟΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ19 ΓΕΛ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
44 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
45 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ05 Γ/ΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
46 ΡΩΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ13 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ
47 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
48 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ03 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ
49 ΤΟΥΛΟΥΔΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ09 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
50 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ01 Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
51 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ01 ΓΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
52 ΤΣΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.12 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 01/08/2017.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Χρήστος Ι. Δημητρίου