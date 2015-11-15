Με ρεκόρ συμμετοχών ο ΣΔΥΜ Θήβας στον 33ο αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Με ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8/11/15 ο 33ος “Αυθεντικός”Μαραθώνιος της Αθήνας,ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας,που σηματοδοτεί τις οικουμενικές αξίες της Ειρήνης και της Δημοκρατίας και προβάλλει με απαράμιλλο τρόπο την Αθήνα και την Ελλάδα.Ειδικά φέτος η μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού που είναι αφιερωμένη στον αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη έχει ενταχθεί στον εορτασμό των 70 χρόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,τα οποία αναγνωρίζουν την τεράστια συμβολή του αθλητισμού στην ενδυνάμωση της ειρήνης,της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στις αγωνιστικές διαδρομές(Αγώνες 42χλμ,10χλμ 5χλμ και 1000μ για παιδιά) του 33ου Αυθεντικού Μαραθωνίου συμμετείχαν συνολικά 43.000 δρομείς μεταξύ των οποίων και 6.500 ξένοι αθλητές από 100 χώρες του κόσμου,ενώ περισσότερες από 16.000 ήταν οι συμμετοχές στην κλασική διαδρομή των 42 χλμ,αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.
Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός της χρονιάς δυναμική ήταν και η παρουσία του Σ.Δ.Υ.Μ Θήβας,καθώς πήρε επιτυχώς μέρος σ’ όλα τα δρομικά αγωνίσματα με 221 συνολικά δρομείς,αριθμός πρωτοφανής από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,που αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Θηβαίων αθλητών για τους αγώνες δρόμου αλλά και την τεράστια εμπιστοσύνη τους στο σύλλογο.
Ο Σ.Δ.Υ.Μ Θήβας ευχαριστεί θερμά και τους 221 δρομείς του για την δυναμική τους παρουσία και τους εύχεται υγεία και αγωνιστικό φρόνημα για πολλές,νέες και επιτυχείς Μαραθώνιες διαδρομές και υπερβάσεις.
Ακολουθεί λίστα των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία.
Το Δ.Σ του Σ.Δ.Υ.Μ Θήβας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 33ΟΥ “ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ” ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ 42 ΧΛΜ
1/ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.36.11
2/ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.36.15
3/ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.37.35
4/ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.37.37
5/ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3.39
6/ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 3.42
7/ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3.42
8/ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3.45
9/ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.46
10/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.46
11/ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3.46
12/ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ 3.46
13/ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3.52
14/ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.52
15/ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3.52
16/ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 3.54
17/ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 3.54
18/ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.55
19/ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3.55
20/ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.55
21/ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3.56
22/ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.56
23/ΠΑΠΑΣ ΜΕΝΙΟΣ 3.58
24/ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.00
25/ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4.02
26/ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 4.02
27/ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.04
28/ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.04
29/ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.04
30/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4.05
31/ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.05
32/ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΚΗΣ 4.05
33/ΚΑΝΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 4.06
34/ΚΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.06
35/ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.06
36/ΖΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 4.06
37/ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 4.11
38/ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 4.12
39/ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.21
40/ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4.22
41/ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4.26
42/ΨΙΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.27
43/ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 4.28
44/ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4.28
45/ΖΕΠΠΟΣ ΜΑΝΟΣ 4.30
46/ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.30
47/ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.31
48/ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΝΤΡΑ 4.32
49/ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4.32
50/ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4.32
51/ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 4.34
52/ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.36
53/ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4.37
54/ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.37
55/ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4.41
56/ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 4.41
57/ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.43
58/ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.44
59/ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 4.45
60/ΤΣΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.49
61/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4.50
62/ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.50
63/ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.52
64/ΠΑΠΑΔΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.52
65/ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 4.53
66/ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4.53
67/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4.54
68/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.55
69/ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.56
70/ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.58
71/ΚΟΦΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.00
72/ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5.00
73/ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.01
74/ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5.01
75/ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.03
76/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.06
77/ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.06
78/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 5.09
79/ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.10
80/ΑΜΑΡΙΛΗΣ ΑΣΒΑΛΝΤ 5.19
81/ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.20
82/ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.21
83/ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.22
84/ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5.23
85/ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΑΒΡΗΛΟΣ 5.25
86/ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 5.25
87/ΞΑΡΧΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5.28
88/ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.35
89/ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5.36
90/ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.36
91/ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.37
92/ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.42
93/ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΟΣ 5.43
94/ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5.52
95/ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.55
96/ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6.04
97/ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.10
98/ΛΙΝΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 6.16
99/ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.24
100/ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.24
101/ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6.27
102/ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6.28
103/ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 7.14
104/ΣΙΑΠΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 7.14
105/ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
106/ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
107/ΓΛΩΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
108/ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
109/ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
110/ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
111/ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
112/ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
113/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114/ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ
115/ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
116/ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
117/ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
118/ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
119/ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ
1/ΜΥΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 34.39
2/ΠΑΡΑΜΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46.01
3/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΖΕΛΑ 49.30
4/ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 52.17
5/ΡΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 52.35
6/ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 52.44
7/ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54.21
8/ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 54.45
9/ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55.07
10/ΚΟΒΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 55.55
11/ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56.18
12/ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 57.33
13/ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57.53
14/ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 58.30
15/ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58.58
16/ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1.00
17/ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΙΡΗ 1.00
18/ΜΑΚΡΙΔΗ ΛΟΥΚΙΑ 1.00
19/ΡΟΥΠΑΚΑ ΕΛΕΝΑ 1.01
20/ΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.01
21/ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.04
22/ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.04
23/ΖΟΥΛΑΜΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1.04
24/ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.04
25/ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.04
26/ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.04
27/ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ 1.05
28/ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1.05
29/ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.05
30/ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1.06
31/ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.08
32/ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1.08
33/ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.08
34/ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.08
35/ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΑΓΙΑ 1.09
36/ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.10
37/ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.10
38/ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.10
39/ΡΙΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1.13
40/ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1.13
41/ΤΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.13
42/ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ 1.14
43/ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1.15
44/ΚΑΡΒΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.16
45/ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1.16
46/ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.17
47/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.17
48/ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.18
49/ΚΑΜΑΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.18
50/ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 1.26
51/ΧΑΤΖΗΠΟΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.26
52/ΧΑΤΖΗΠΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ 1.27
53/ΤΕΡΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.32
54/ΑΥΛΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
55/ΒΑΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
56/ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57/ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58/ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
59/ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
60/ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
61/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
62/ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΒΙΒΗ
63/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
64/ΠΑΤΣΙΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
65/ΣΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
66/ΤΣΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ
1/ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 23.31
2/ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 24.11
3/ΜΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 28.25
4/ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30.03
5/ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 30.33
6/ΤΣΑΛΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 30.55
7/ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 31.45
8/ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 31.52
9/ΛΕΚΚΑ ΙΝΑ 32.01
10/ΜΑΡΙΟΛΑ ΛΕΝΑ 32.04
11/ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 33.01
12/ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 34.33
13/ΜΠΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 35.24
14/ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ 36.07
15/ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 36.07
16/ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 36.16
17/ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 36.42
18/ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37.11
19/ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 38.45
20/ΤΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 38.47
21/ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40.23
22/ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 40.42
23/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.42
24/ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 42.21
25/ΜΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 42.24
26/ΑΥΛΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 42.25
27/ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
28/ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29/ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
30/ΑΓΑΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31/ΚΟΦΙΝΗ ΕΛΕΝΑ
32/ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33/ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34/ΠΑΣΤΡΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
35/ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ 1.000μ. ΠΑΙΔΙΩΝ
KΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( 12 Ετών )
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΒΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 29 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΣΙΩΠΗΘΗΚΕ???